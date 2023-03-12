因新冠疫情停辦3年的「九華山地藏王盃全國圍棋公開賽」12日再開辦，有800多名選手參賽，許多家長在場外鋪地蓆、放椅子陪孩子比賽，場面媲美大考，嘉義市長黃敏惠稱許九華山地藏庵推展圍棋賽及社教活動，助益品格教育。
九華山地藏庵董事長黃俊森表示，九華山地藏王盃全國圍棋公開賽因為疫情，自2020年停辦3年，今年恢復，舉辦第8屆棋賽，分為14級段，共有800多名選手參加，最高獎金3萬元，整場比賽總經費約80餘萬元。
黃俊森也分享九華山地藏庵新建菩提樓2館落成的好消息，首次啟用即作為圍棋賽賽場，他說，九華山地藏庵開辦社教研習課10年來，目前有1600多名學員，花費逾3000萬元興建菩提樓2館，內部裝修是瑜珈、樂器、歌唱班專用，提供更好的學習空間，學員可望突破2000人。
黃敏惠表示，圍棋不單是棋藝，還是品格教育，發展科技很重要，但人文也不容忽視，圍棋讓孩子們遠離3C、促進腦力激盪，更是塑造孩子勝不驕敗不餒運動家精神的優良競賽，期待有更多選手參與，以棋會友、發揚棋道。
黃敏惠還說，感謝九華山地藏庵在疫情趨緩後毅然復辦「九華山地藏王盃」圍棋公開賽，吸引小小選手及家長近千人共襄盛舉，是台灣圍棋界的盛事。
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