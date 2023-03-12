2023年棒球經典賽預賽最後一天賽事，中華隊對上古巴隊，今日的比賽中除現場的台灣球迷不斷為中華隊應援外，每逢古巴賽事都會現身的古巴大叔Horn Guy這次也同樣帶著他的招牌高帽為古巴加油，而目前的戰況來看，大聯盟記者則寫下一段寫實的描述。

有觀看本次經典賽的球迷對這位古巴大叔絕對不陌生，他總是身穿紅藍上衣，且當古巴隊有好表現時，他就會開始在觀眾席跑來跑去，甚至還會鳴汽笛炒熱氣氛，而在古巴對上中華隊前，他曾高舉中華民國國旗，期待古巴與中華隊攜手晉級，這次雖然是他第一次來台灣，但已經結交到新朋友，更有台灣球迷送他中華民國國旗直呼「這麼熱情的球迷，當然要認識一下！」

Horn guy is BACK and he is having the time of his life pic.twitter.com/1aqzMQDdTj — Just Baseball (@JustBB_Media) March 10, 2023

不過隨著中華隊持續對戰古巴落後的狀況下，且他還在本壘後狂吹汽笛，且沒有過多球迷與他互動，對此，美國大聯盟記者摩納根（Matt Monagan）就在推特寫道「整個禮拜都受到台灣球迷喜愛的大叔，現在不愛他了，因為古巴以7比0領先中華隊」。

Taiwanese fans, who've loved Horn Guy all week, are now not very fond of Horn Guy. 7-0, Cuba heading to the sixth — Matt Monagan (@MattMonagan) March 12, 2023

事實上，古巴大叔本名阿維拉（Pablo Avila），雖出生於古巴，但現在定居在休士頓，為一名卡車司機，過去17年他都是古巴隊的忠實球迷，不僅參加過古巴對每一場經典賽，就連奧運會、青少年錦標賽和世界盃等賽事，都會見到他的身影。