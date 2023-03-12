主持人哲緯(左起)、林書煒、黃暐瀚呼籲大家一同守護海洋。（POP Radio提供）

林書煒仔細撿拾不放過沙灘上任何垃圾。（POP Radio提供）

POP撞新聞》主持人黃暐瀚。 （POP Radio提供）

POP Radio台長林書煒、Hit Fm台長、《POP撞新聞》主持人黃暐瀚、《音樂咬耳朵》DJ哲緯今（12日）率領電台同事以及300位聽眾一同參加「愛的淨行式」淨灘活動，前往新北市中角灣國際衝浪基地淨灘，1小時合計清出1847公斤的垃圾。

林書煒在《POP最正點》節目中也時常訪問環保團體，尤其曾有水下攝影師給她看過海洋生物被吸管和垃圾袋纏繞的畫面，讓她看了相當難受，更能理解環境保護是當務之急！這次有許多聽眾全家總動員一起來淨灘，透過不分年齡層的民眾身體力行，讓大家理解人人都能為環保盡一份心力。

主持人黃暐瀚將人生第一次淨灘獻給POP Radio，而現場參加者年紀最小僅有3歲，人生第一次淨灘就是跟著父母參加POP Radio「愛的淨行式」；當中也不乏有許多淨灘好手，利用假日積極致力於環境保護。

POP Radio自2017年開始舉辦「愛的淨行式」淨灘活動，年年吸引百名聽眾與電台一同守護海洋環境，從原先單身交友活動擴大成為「家庭好友日」，許多家庭由父母帶著孩童參與，如同世代傳承，將環保永續的種子植入更多人心中。