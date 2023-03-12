東勢林區管理處12日在清水區高北加壓站園區舉辦「森活圈」植樹暨贈苗活動，吸引逾百人熱情參與。（東勢林區管理處提供）

東勢林區管理處12日在清水區高北加壓站園區舉辦「森活圈」植樹暨贈苗活動，吸引逾百人熱情參與。（東勢林區管理處提供）

東勢林區管理處12日在清水區高北加壓站園區舉辦「森活圈」植樹暨贈苗活動，吸引逾百人熱情參與。（東勢林區管理處提供）

東勢林區管理處12日在清水區高北加壓站園區舉辦「森活圈」植樹暨贈苗活動，種下大葉山欖、瓊崖海棠、楝樹及朴樹等中部地區原生樹種共710株，吸引逾百人熱情參與，共同攜手植樹，營造海岸生態林；現場還贈送土肉桂、山櫻花等340株樹苗，供民眾帶回家綠美化家園。

東勢林區管理處今與台中市府、水土保持局台中分局、第一商業銀行及社團法人台灣野鳥協會等機關團體共同舉辦，吸引逾百人熱情攜手植樹。

東勢處長張弘毅致詞時表示，植樹地點位於高美溼地旁，也是國土生態保育綠色網絡中「台中海岸溼地保育軸帶」重要範圍，透過結合企業及民眾親手種下台灣原生樹種，串連海岸、平地、山地，建構完整的國土生態保育綠色網絡，營造人與自然和諧共生的環境。

活動中頒發以台灣原生針一級木台灣扁柏製作的獎座感謝第一商業銀行，自111年起，以合作捐款認養方式，發揮在地關懷、植樹送愛，熱情捐款認養2.45公頃造林地，善盡企業社會責任；今更動員員工50人參與植樹活動，以實際行動守護台灣的生態環境，建構友善生物生存的多樣性環境，讓森林、生活串聯成為一個整體的森活圈。

為呼應「森活圈」主題台灣野鳥協會解說志工在中部地區的賞鳥天堂「高美溼地」，帶領親子家庭進行賞鳥導覽活動，看到大、小白鷺、蒼鷺、小水鴨、青足鷸等濕地常見的鳥類，大夥都大呼過癮，希望守護生物多樣性的觀念從家庭中紮根，付出行動愛護生態環境。

東勢處指出，為持續推廣減塑愛地球行動，特別使用環保紙漿苗盆盛裝樹苗，提供可提煉精油的土肉桂、有著嬌豔紅色系花朵山櫻花、有利於水土保持的青剛櫟及台灣櫸，提供民眾賞花、賞果及綠美化居家環境，民眾領取樹苗捐贈的發票將全數轉贈華山基金會，將大家愛心遍及到生活的周遭，用愛串聯森活圈。