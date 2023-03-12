2023晨曦麥香「戀戀風塵」馬拉松12日清晨在台中大雅區活力起跑，共吸引逾3000名跑友共襄盛舉，台中市運動局表示，感謝主辦單位大雅中央獅子會、永興宮及大雅區體育會長年協助台中推廣路跑運動風氣，用心結合運動與大雅區在地文化，除了推廣路跑運動，也帶領跑友認識大雅區的人文與環境。

運動局副局長游志祥表示，今日賽事沿途踏上單車、路跑兩相宜的綠色隧道「潭雅神綠園道」，兩旁的綠茵圍繞與風景映入眼簾，讓跑友在賽程中享受大自然。更特別的是，全馬與半馬的跑友奔馳於曲線優美的S形彎道和高低起伏的波浪道上，更是十分特別的體驗。

該賽事已邁入第11屆，今年賽事共分為五組，分別是全馬組(42K)、半馬組(21K)、挑戰組(12.5K)、休閒組(7.6K)與親子組(5K)，相較於往年賽事，今年多出親子5公里組別，提供民眾更多元的選擇，民眾不分年齡大小，全家都可一起報名參加。

運動局指出，市府打造台中為酷城市，並於近年在中市各區陸續辦理羅布森伴城路跑、大甲媽BOBI RUN路跑、舒跑杯、資訊盃公益馬拉松等多場路跑活動，今年初更是首度辦理國道四號路跑，鼓勵市民多多參與。

今日活動包括立委楊瓊瓔、運動局副局長游志祥、大雅區長李修齊、大雅國小校長黃夙瑜、國際獅子會總監唐進釧、台中市大雅中央獅子會會長林啓三、大雅區體育會理事長蔡正富、永興宮總務組長李國隆等均到場為跑友加油。