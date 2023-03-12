遭野生動物咬傷，記得有記、沖、送、觀的4字口訣。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

農委會動植物防疫檢疫局日前9日公布，今年1月在苗栗縣捕捉3隻鼬獾，首度檢出鼬獾感染狂犬病案例，縣府衛生局指出，若遭感染狂犬病動物咬傷，會引發恐水症，若不緊急就醫，致死率近乎百分百，提醒民眾避免接觸野生動物，如遭野生動物抓咬傷，請盡快就醫評估。

防檢局指出，今年1月1日、7、18日分別在苗栗縣卓蘭鎮與泰安鄉捕捉到3隻鼬獾，經檢驗確診感染狂犬病，這也是2013年來首次在大安溪以北發生陽性案例，3隻鼬獾安置期間死亡，並無發生病灶，期間也未有人遭咬傷。

苗縣衛生局長張蕊仙表示，狂犬病是由狂犬病毒引起的一種急性腦脊髓炎，狂犬病毒從已感染動物的唾液，隨著抓、咬傷造成的傷口進入人體，潛伏期約1至3個月，初期症狀有發熱、喉嚨痛、發冷、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、頭痛等症狀。

或是抓咬傷部位異樣感，數天後出現興奮及恐懼現象，然後發展至麻痺、吞嚥困難，咽喉部肌肉痙攣，並引起恐水症，隨後會發生精神錯亂及抽搐等情況，如不採取醫療措施，患者常因呼吸麻痺導致死亡，致死率近100％，但如能在遭動物抓咬傷後及時就醫，並接受狂犬病暴露後預防接種，可以降低發病的風險。

苗栗縣動物保護防疫所指出，預防狂犬病，家中飼養的犬、貓務必定期接受動物狂犬病疫苗接種，以降低感染風險。請勿接觸或豢養來源不明的野生動物，遇罹病野生動物，勿以手觸碰及撿拾。

如遭動物抓咬傷，請牢記4口訣：1記（動物外觀）、2沖（大量水及肥皂沖洗傷口，優碘消毒）、3送（儘速送醫）、4觀（觀察動物10天）。苗縣提供人用狂犬病疫苗合約醫院為部立苗栗醫院及為恭紀念醫院，民眾若有就醫需求可優先考量。

如經醫師評估有感染狂犬病風險，可公費接種免疫球蛋白，並依時程(第0、3、7、14天，傷口暴露後接種第1劑當天為第0天)接種4劑人用狂犬病疫苗，降低發病風險。

另外，請民眾要遵守「2不1要」，不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物注射狂犬病疫苗，就可避免狂犬病在人畜間傳播，違者可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

民眾如不慎遭野生動物或流浪犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70％酒精消毒後儘速就醫，並通報所在地公所或動物防疫機關處置。