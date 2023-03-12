台南龍崎牛埔里擁有獨特的世界級白堊泥岩自然地景，台南社大等多個環保、教育團體近日發起連署，訴請行政院長陳建仁責令環保署依《行政程序法》廢止歐欣掩埋場歷次環評，已獲50多個團體連署。台南市政府環保局回應說，市府也會向環保署表達守護環境的立場，請環保署審慎研議撤銷該案環評審查結論的可能性。

連署書指出，根據中央地質調查所的資料，龍崎掩埋場址有超過60％面積屬於山崩地滑敏感區，此區泥岩雖然較深厚，但變形劇烈，一旦發生地震，會以地表變形方式轉化地震能量。根據地調所美濃地震報告也顯示，沿著182線25.6公里至29公里，大約從牛埔里至水桶彎共約3.4公里長，全部都抬升了約12公分；尤其29公里處的歐欣掩埋場區域，於2013至2016年的4年間共抬升19.31公分，導致歐欣掩埋場內的水土保持工程也崩毀。

連署書還指出，全世界只有地台灣、義大利與喬治亞等3個國家擁有大面積的泥岩惡地，有的已劃設為自然保留區或成為世界文化遺產。台南龍崎牛埔里擁有獨特的泥岩惡地，市府也劃設「龍崎牛埔惡地自然保留區及地質公園」，面積281公頃，但其核心地帶卻規劃有一處41公頃的歐欣掩埋場，開發後自然地景將毀於一旦。

另外，台南社大長期調查發現，當地有多種保育類動物頻繁出現，甚至包含一級保育類的草鴞。這些野生動物的活動範圍，跨越了自然保留區、地質公園與歐欣掩埋場，種類包括穿山甲、食蟹獴、水鹿、大冠鷲等，足以代表台灣淺山泥岩惡地的生態方舟。

連署書要求政府應該廢止歐欣環評回歸世界遺產，請行政院長陳建仁基於地質崩塌的風險、保護淺山生態方舟與維護世界遺產的完整性，責令環保署立即依《行政程序法》，為防止或除去對公益的重大危害者，廢止歐欣掩埋場歷次環評。

連署書的主要發起團體，包括台南社區大學、台灣水資源保育聯盟、台南市教師會、台南市教育產業工會、看守台灣協會、台灣蠻野心足生態協會等團體，目前已有全台50多個團體參與連署。