市議員楊典忠與海線社團今日一同舉辦贈樹苗活動。（楊典忠服務處提供／陳淑娥台中傳真）

台中海線年初山林火警頻傳，至今已發生66件，為去年的16倍；近五日台中市空氣品質幾乎都是呈現黃橙色不佳情況，市議員楊典忠與海線社團一同舉辦贈樹苗活動，希望大家一起改善空品與居家環境，立委林靜儀到場呼籲政府要重視海線火燒山問題。

市議員楊典忠指出，這幾天學校的空品旗都是掛黃色或橙色，很多家長都擔心空品差影響學童健康，主辦單位特別準備山櫻花、桂花、水黃皮、羅漢松、福木、瓊涯海棠、杜鵑、白千層、台灣海桐、苦楝等十種樹苗，共計要發送3200棵，較夯的樹種如山櫻花、桂花幾乎秒殺，希望大家多種樹綠美化生活環境。

立委林靜儀表示，今年氣候較為乾燥，山上墓地火警案件發生頻繁，不僅讓海線消防隊員疲於奔命，也影響山林動植物生態，她呼籲大家除了多種樹外，到山林遊玩、掃墓千萬要注意火苗，政府機關也要重視海線火燒山問題，千萬不要造成海線動植物生態浩劫。