雲林縣土庫鎮庄役場「鳳凰新生，土庫飛揚」植樹祈福活動，讓老樹再次陪伴鎮民。（土庫鎮公所提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣土庫鎮歷史建築「庄役場」旁1棵百年鳳凰樹，是鎮民們乘涼休憩據點，老樹搭配老屋吸引許多遊客打卡，2020年鳳凰樹不敵褐根病侵蝕倒塌，土庫林榮勳家族為重拾大家的回憶，捐贈1棵50餘年樹齡鳳凰樹，12日舉行「鳳凰新生，土庫飛揚」植樹祈福活動，讓老樹再次陪伴鎮民，記錄土庫的故事。

庄役場原為土庫鎮公所，2002年公所搬遷他處後成為閒置空間，雲林縣政府歷經2年修復活化，登入為歷史建築，導入文化資產相關資源，成為土庫鎮最美建物，旁邊的百年鳳凰樹早年枝繁葉茂，是民眾最喜愛的乘涼休憩場域，後因染上褐根病，枝葉漸稀，但仍是鎮民心目中的美麗地標。

百年鳳凰樹因褐根病造成根部腐敗，2020年8月連續降雨後突然倒塌，事後公所將它移除，少了老樹的襯托庄役場缺乏綠意，顯得孤單寂寥，土庫鎮民林榮勳為重現庄役場生氣，代表家族捐贈1棵50餘年樹齡鳳凰樹，公所特別選在12日植樹節舉辦「鳳凰新生，土庫飛揚」植樹祈福活動，吸引上百名民眾前來見證歷史性的一刻。

土庫鎮長陳特凱表示，鳳凰樹的傾倒中斷了鎮民的回憶，但也因而喚醒鎮民內心深處情感，陳情公所希望能再種1棵鳳凰樹，無奈一直找不到適合的老樹，感謝林榮勳家族捐贈鳳凰樹，希望藉由植樹祈福儀式，迎接新鳳凰樹的到來，繼續陪伴鎮民訴說土庫鎮的故事。

地方文史工作者指出，庄役場原名「舊街役場」，1945年台灣光復後成為土庫鎮公所，建築融合了和風與洋風，極具特色，是雲林縣具代表性老建物之一，其周邊環境清幽，許多人來此洽公、休憩，充滿地方居民的共同回憶與歷史見證，新鳳凰樹植種後，將延續人們的回憶，生生不息世代傳承。