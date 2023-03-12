有許多人喜歡將自己的意志強加在別人身上，雖然確實可以左右一些腦波弱、沒主見的對象，但並非所有人都會買單，《搜狐網》運勢專欄就點名4星座表面隨和，其實骨子裡全是傲氣，不喜歡的事情誰都勉強不了。

▍牡羊座

牡羊座為人樂天好相處，面對芝麻蒜皮的小事，他們也不介意服從配合，但這不代表他們好說話、容易被掌控，充其量只是因為他們不在乎。如果遇到牡羊座反感的事情，就算對方威脅哄騙，他們也會堅持原則和底線，不會輕易動搖。

▍天蠍座

天蠍座個性低調、不愛惹事，所以待人處事較為隨和，不過如果碰觸到他們的底線，或是真正在意的事情，就算對方再怎麼威脅勉強也無濟於事，反而他們骨子裡的傲慢會被徹底激發，讓對方吃不完兜著走，誰也別想操控他們的自由意志。

▍巨蟹座

巨蟹座在很多事情上較沒有主見，習慣性依賴別人，自己也樂於配合，不過這不代表巨蟹單純好欺負，表面上的隨和也不影響他們骨子裡的傲氣，一旦他們覺得反感，不管對方是誰或是用什麼手段，都別指望巨蟹會輕易妥協。

▍水瓶座

水瓶座個性隨和、待人溫柔，但其實這只是表象，他們骨子裡有一股傲氣，如果他們不願意，沒有任何人能強迫他們。從水瓶座的角度來看，他們不會服從任何人，即便是心儀的對象也沒有理由可以踐踏他們的尊嚴，否則就如同對他們宣戰，屆時後悔都來不及。