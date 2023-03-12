掃除「行人地獄」惡名，台中市政府交通局擴大軟硬體建設，繼去年針對人形流量大的26處路口設置「行人專用時相」，今年再增加市政北七路惠來路口、學士路英才路口等3處，另也建置路口庇護島，設立提醒低頭族注意的「路上行走、勿用手機」警示牌，並放大「小綠人」鏡面，保障安全步行環境。

交通局長葉昭甫表示，為了讓行人能安心過馬路，市府針對人行流量大、易導致轉向車輛與行人交織的地方劃設行人專用時相，截至去年底全市共有26處，今年將再增加3處，包括市政北七路、惠來路口及學士路、英才路口都已完成設置，盼降低人車衝突，提升行人安全。

此外，針對許多連過馬路都在划手機的「低頭族」，交通局也在車流量大的路口設置「路上行走、勿用手機」警語，包括新光、大遠百與逢甲、一中等商圈、學區目前都完成設置，提醒行人留意。

交通局指出，一般行人專用號誌的邊常約為20公分，考量醫院、商圈等處經常有許多年長者出入，他們視力較不佳，交通局特別將行人燈鏡面放大至邊長30公分，讓「小綠人」變成「綠巨人」，且配合紅綠燈的倒數秒數，播放「秒數不夠、下次再過」、「穿越馬路請勿低頭」、「注意轉彎車」等警語，提升行人安全。