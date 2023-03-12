世界棒球經典賽（WBC）今日中華隊對戰古巴，比賽進行到6局，比數仍以0：7落後，可說是陷入苦戰。身為「經典女孩」的林襄坐在台下休息時，也被拍到臉上的「崩潰表情」，搞笑模樣被球迷戲稱：「被古巴打到瘋癲的球迷。」

「經典女孩」啦啦隊在現場除了要替球員加油、帶動球迷氣氛外，也要像個球迷一樣認真看球，在中華隊對戰古巴時，林襄被拍鏡頭捕捉到坐在台下的搞笑3連拍，先是癟嘴、翻白眼，最後是吐舌，畫面相當逗趣可愛，也被球迷開玩笑說：「被古巴打到呈現瘋癲狀態的台灣球迷。」

而這幾天的賽事，除了有球員們在場上奮鬥外，場邊的「經典女孩」為中華隊帶來的「台式應援」，也成為許多外國觀眾的焦點之一。不僅奮力為中華隊加油，啦啦隊成員因勝利落淚的畫面也被球迷看在眼裡，尤其孟潔與籃籃貼出10日應援的照片時，兩人相擁落淚的畫面，更吸引球迷及粉絲湧入，紛紛大讚「籃孟連線一定要贏！」、「辛苦啦啦隊賣力的應援」、「拿下勝利當下真的很感動」。

籃籃另外還上傳了一段與孟潔忍不住落淚的畫面，並寫下：「謝謝所有辛苦奮戰的球員們，你們是我們的驕傲，以身為中華隊啦啦隊為榮！」對此也有不少網友表示，即使啦啦隊強忍淚水，聽到音樂還是立刻轉身面對球迷應援，真的很敬業。