旺旺文教基金會志工在活動現場引導民眾、發放螢光棒。（呂健豪攝）

活動主持人顏永烈、黃鈺涵開場就獻唱炒熱氣氛。（呂健豪攝）

新北市文化局長龔雅雯到場致詞。（呂健豪攝）

旺旺文教基金會主任周哲仁表示，公益演唱會已經舉辦10年，要推廣孝順成為日常習慣的理念。（呂健豪攝）

有戲劇之子稱號的歌手余凱揚登台演唱。（呂健豪攝）

歌手翁鈺鈞上台演唱，優美歌聲被譽為「小鄧麗君」。（呂健豪攝）

歌手林喬安下台與聽眾互動。（旺旺文教基金會提供）

歌手陳孟賢走下舞台，聽眾紛紛拿起手機搶拍。（旺旺文教基金會提供）

吳申梅擔任演唱壓軸。（旺旺文教基金會提供）

旺旺文教基金會今年度首場「讓孝順成為一種習慣」公益演唱會，今（12）日下午在新北市政府多功能集會堂登場，在疫情趨緩逐漸解封之際，透過歌手優美的歌聲傳愛，活動也超過1300名來自新北市的志工參加，享受周日午後的音樂饗宴，旺旺文教基金會志工也動員參與，讓活動舉辦的更圓滿。

受到疫情影響，台灣民眾近3年來的生活步調受到嚴重影響，如今疫情逐漸解封，放寬相關防疫政策，恢復正常生活，旺旺文教基金會也在今天舉辦2023年首場「讓孝順成為一種習慣」公益演唱會，這個演唱會從2013年開始，至今已經舉辦10年，全台巡迴用歌聲傳遞「孝順」的美德。

演唱會由顏永烈、黃鈺涵擔任主持人，除了開場就獻唱帶動氣氛外，還邀請余凱揚、翁鈺鈞、林喬安、陳孟賢、吳申梅等多名歌手接力開唱。許多歌手也下台與聽眾握手互動，讓現場1300多名聽得如癡如醉。

旺旺文教基會指出，基金會長期以來堆動「敬老」、「尊老」的精神，要讓孝順成為日常生活的習慣，而孝順不是僅滿足父母長輩的物質需求，而是時常讓長輩感受到愛與關懷，就算只是一通電話、一則LINE的訊息，都是實際的表現。

旺旺文教基金會主任周哲仁表示，旺旺文教基金會舉辦公益演唱會至今已經第10年，就是要推廣旺旺集團董事長蔡衍明堅守的「孝順」理念，讓孝順融入生活成為一種習慣，他也感謝參與演出的歌手，雖然因為工作的性質，無法像其他志工一樣定時定點奉獻，但他們發揮所長，為公益獻聲，用歌聲傳愛。

新北市文化局長龔雅雯也親自到場致詞，她感謝旺中媒體集團以及旺旺文教基金會多年來舉辦這樣的公益演唱會，讓新北市政府有機會一同參加這樣有意義的活動，用實際的行動，回饋社會公益。