民進黨主席賴清德主導通過的「誠信條款」，不建議現任議員選2024立委，被認為是在酸國民黨台北市議員徐巧芯，甚至劍指新北市長侯友宜，不過媒體人黃揚明指出，依該條款邏輯，只要沒有現任的選區就屬於核准範圍，「那請問，現在國民黨有現任總統嗎？」

黃揚明昨（11）日在網路節目《全民平評理》針對「誠信條款」進行評論，他認為若民進黨有決心，應該直接全面禁止帶職參選，甚至直接修《公職人員選舉罷免法》，規定公職任期未滿一半者，不得參選其他公職，但國會過半的民進黨根本不敢。

主持人平秀琳提到，雖然有很多人認為此條款是在酸徐巧芯，但她認為反而是劍指侯友宜，接下來帶職參選這件事就是賴清德與侯最不一樣的地方，「他（侯）怕人設被攻擊，所以他不敢表態，人家就把你最怕的事情丟出來公開討論。」

不過黃揚明強調，該條款其實是讓現任優先，如民進黨台北市議員許淑華挑戰台北市信義、南松山立委，因無民進黨現任所以屬於核准範圍，「那請問，現在國民黨有現任總統嗎？」

犀利一問讓平秀琳驚呼「喔！你這個邏輯蠻好的！總統這個選區，對國民黨來說是艱困選區，所以可以徵召」，黃揚明則笑說「對不對？那侯友宜就可以參選啊。」