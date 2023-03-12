高雄市長陳其邁今（12）日與水利署、水專家等人共同空中勘察高屏溪。（柯宗緯翻攝）

高雄市長陳其邁今（12）日與水利署、水專家等人共同空中勘察高屏溪。（柯宗緯翻攝）

從照片中可見，高屏溪部分區域不見潺潺流水，取而代之的是一片乾涸灰黃土，照片曝光後，也令不少網友感到震撼直說「再不下雨就完蛋！」（柯宗緯翻攝）

高雄市長陳其邁（中）今（12）日與水利署、水專家等人共同空中勘察高屏溪，對於今天勘查成果，將彙整於2023南方治理平台首長會議中，與鄰近縣市商討合作。（柯宗緯翻攝）

高雄水情極為嚴峻，目前為黃燈，啟動夜間減壓供水。高雄市長陳其邁今（12）日與水利署、水專家等人共同空中勘察高屏溪，從照片中可見，高屏溪部分區域不見潺潺流水，取而代之的是一大片乾涸灰黃土，照片曝光後，也令不少網友震撼直說「再不下雨就完蛋！」

高雄市長陳其邁（前左）今天搭乘直昇機空中視察高屏溪水情。（柯宗緯翻攝）

陳其邁表示，旱象持續，今早與中央水利署、水資源專家丁澈士教授，共同空中勘查高屏溪。此外，也視察包括九曲工作站新鑿8口抗旱水井現況、曹公圳農業取水水源情況、武洛溪、高屏溪攔河堰、里嶺伏流水、隘寮溪伏流水開發位置與第一進水口、高屏溪上游伏流水開發及地下水補注場址、甲仙攔河堰等。

高雄市長陳其邁今天與水利署、水專家們搭乘直昇機空中視察高屏溪水情。（柯宗緯翻攝）

「希望開發新水源並規畫地下水補助區，不放棄任何一滴可用水源！」陳其邁經過勘查後，提出幾點建議中央，包括加快辦理里嶺伏流水工程，積極往高屏溪中上游開發伏流水及地下水，並透過河道疏濬挖掘地下水補注池。

高雄市長陳其邁（前左）今天搭乘直昇機空中視察高屏溪水情，並與相關單位開會商討對策。（柯宗緯翻攝）

陳其邁指出，高屏溪流域沖積平原地下水豐沛，旱季地面水減少時，可提供穩定的水源。而評估中上游約可再開發9～12萬噸的伏流水或地下水，就近引入嶺口淨水場或借由南化聯通管等輸送到各淨水場。他盼中央加速辦理里嶺伏流水工程，每日約可提供高雄市10萬噸水源。

至於河道地下水補注方案，陳其邁提到，目前高屏溪開發的地下水及伏流水約有80萬噸，主要集中在中下游，有必要設置地下水補注區。初步評估佛光山至高美大橋上游河段，地層主要為粗砂及礫石層透水性高，可藉由河道疏濬工作，開挖地下水補注水池，確保地下水源永續利用。

陳其邁強調，對於今天勘查成果，將彙整於2023南方治理平台首長會議中，與鄰近縣市商討合作。同時也會加速地下水補注計畫，與水利署共同推動開發水資源。他也呼籲，省水從生活做起，請大家節約用水，珍惜寶貴水資源。