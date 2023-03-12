一名女網友表示，婚後才發現先生的離婚6年的前妻一直住在婆家，交往期間她雖然和先生在外同居，但先生固定一段時間會回家過夜，且和前妻睡在同張床，讓她崩潰直呼「道德標準這麼高的丈夫，一夕間成了渣男」，呼籲所有女性婚前要了解男方原生家庭再結婚。

原PO近日於臉書社團《毒菇九賤婆媳討論區》指出，和先生婚前就買房同居，兩人交往她從未到婆家作客，先生都用各種理由拒絕，期間先生也會定期回婆家過夜。她說，直到婚後7個月，婆婆跟她說房間的浴室漏水整理好，可以到家裡打掃，她才有機會到婆家。

原PO表示，整理房間過程中發現床上有生理期的血漬、泛黃的尿漬、地上有長橘色頭髮絲、床底下還有穿過的內褲和衛生棉等，先生解釋是小姑偶爾會住在這間房裡為由，要她別想太多。直到最近公婆生日，她又再度到婆家，回到她和先生的房間，她問小姑幼兒園大的兒子房間燈怎麼開時，豈料小姑兒子竟嗆她「以前住在這裡的，才剛搬走的大舅媽都會用，妳怎麼不會？」她才知道自己被先生騙了2年多。

原PO說，和先生交往前就知道他有一段婚姻，兩人也離婚很久，但沒想到離婚6年的前妻一直住在婆家沒搬走，她和先生交往期間，先生回婆家過夜也都和前妻睡在同張床上。她用臉書主動找先生的前妻談，才知道前妻是收了婆家的錢才搬離，內褲和衛生棉也是故意留下想要挑釁，前妻還說是原PO破壞她的幸福，讓她傻眼。

原PO說，發生這麼晴天霹靂的事，她只想趕快離開，「在我心中道德標準這麼高的丈夫，像山一樣的男人，一夕之間成了名副其實的渣男。」她奉勸所有的女性朋友談戀愛的時候絕對不要戀愛腦上頭，要好好的了解男方的原生家庭再結婚。

貼文曝光，網友也很心疼她的處境，「這真的太扯的一家人，何必委屈自己在這種家庭中生活」、「原生家庭真的很重要」、「小孩子不會說謊，好險他告知妳，趕快逃離這種人」、「這我無法接受欸」、「快離婚吧！這什麼魔鬼家庭」。