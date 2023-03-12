哭什麼！ 男酒駕遇警拔腿逃300公尺遭逮 下秒淚崩求饒

新北市鶯歌區一名醉漢昨（12）晚間開車返家，途中被員警逮個正著，攔停後整個人滿臉通紅、渾身酒氣，酒測值達0.65mg／L超標；儘管黃湯下肚，溫男還能意識到大勢不妙，隨即棄車逃走，仍不敵員警敏捷的步伐，被逮時立刻龜縮、哭著求饒，全案依法移送。

據了解，45歲溫男本身是原住民，家住鶯歌，是一名工人，平時有空都會遠道宜蘭打獵；當天晚間7時許，他一手方向盤、一手哈菸行經三鶯路巷弄被盯上，三峽分局轄內二橋所巡邏員警見其迎面而來，當場按喇叭示意他受檢，聞到滿身酒氣，還在後車廂搜出獵槍一把、底火38個以及鋼珠彈45顆。

調查發現，溫嫌未依規定申請合法許可，走投無路的他決定逃為上策，趁著員警不注意直接開溜，不過整個人喝得爛醉如泥，才跑300公尺便被後頭員警飛撲制伏，最後只好乖乖束手就擒。

被逮時甚至突然淚崩，苦苦哀求警方放他一馬，換來員警訓斥：「哭什麼！」全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例第20條函送裁罰，可處新台幣2000至2萬元以下罰鍰。