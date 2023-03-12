5天內力拚4場比賽，中華隊最後一天氣力放盡，以1比7輸給勁敵古巴，2勝2敗無緣晉級經典賽複賽。包括吳念庭、陳傑憲等主力球員在內，賽前坦言「晚接午」確實有疲累感。對古巴之戰結束後，主辦單位悍創運動行銷，粉專湧入大批球迷開譙！

「謝謝你們，中華英雄。最美的故事不一定是最好的結局，有起有落、有歡笑有淚水的過程，會更刻骨銘心烙印在我們心中，謝謝每一位中華英雄們，給我們這段永生難忘的2023經典故事。最後，請大家把掌聲留給所有英雄，臺灣有你們真好！」

悍創在中華隊輸球後，PO出這篇文章，馬上引來球迷瘋狂留言，批評主辦國卻未有賽程優勢，11日晚間力克荷蘭後，比賽已超過晚間10點，隔天還要打中午12點的比賽，且攸關晉級與否，「我在電視機前看比賽都累了，球員不累嗎」、「你們到底怎麼協調的，把責任推給大聯盟嗎」、「我就問這什麼爛賽程」、「掌聲當然給球員，你們比較需要噓聲」。

經典賽開打前，已有球迷提出質疑，日本、美國都是當地時間晚間7點的比賽，台灣身為主辦國之一，卻是唯一要打「晚接午」的主場隊伍；吳念庭、陳傑憲都坦言，身體有疲累感，但仍會全力以赴。只是這種高張力、一翻兩瞪眼的比賽，若能多半天休息，結局或許不同。