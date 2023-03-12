縣長鍾東錦與來賓響應馳援土耳其善舉。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

佛教慈濟慈善事業基金會今天動員師兄、師姊及機關學校志工逾500人募款。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

土耳其南部的卡拉曼馬拉斯省2月6日發生規模7.8的強震，造成慘重傷亡且人數持續攀升，佛教慈濟慈善事業基金會12日結合熱心機關學校，在苗栗縣竹南火車站舉辦「大愛共善、救拔苦難」馳援土耳其募心募愛活動。縣長鍾東錦參與祈福祝禱及敲響和平鐘儀式，抱持感恩之心慷慨解囊捐助善款並帶頭募集社會愛心，期協助土耳其和敘利亞災民早日度過難關。

縣長鍾東錦表示，台灣過去在不少國際矚目的災難事件中，屢有互助救援苦難災區的具體行動，對災區重建與改善災民生活助益甚大，在國際上贏得好口碑，此次也不例外，土耳其和敘利亞不久前遭受嚴重震災，亟待國際援助，他和各協辦單位都懷著感恩的心參與這項慈善活動，期待社會各界也能盡一己之力，匯集愛心送到災區。

佛教慈濟慈善事業基金會今天動員師兄、師姊及機關學校志工逾500人，在縱貫鐵路山、海線交會的竹南火車站，舉辦「大愛共善、救拔苦難」馳援土耳其募心募愛活動；縣長鍾東錦、衛生所主任蕭綉錆、竹南鎮長方進興、代表會主席何秀綿、農會總幹事蔡信芬，還有響應愛心活動的機關負責人和學校的校長或幹部多人出席，由各校好手組成的慈濟籃球隊小將，他們也利用假日加入募款行列。

縣長鍾東錦與來賓出席莊嚴的祈福祝禱與敲響和平鐘儀式，共同啟動這項慈善活動，希望土、敘兩國的地震災情不再擴大，祝福災民早日度過難關。

鍾東錦不僅已在其他大型活動中慷慨解囊，上午在竹南火車站亦再度捐款，希望能發揮拋磚引玉的作用，並在義賣攤位選購帽子和民生用品，他不忘為夫人陳美琦挑選了1頂帽子，加倍送愛心；他同時擔任志工協助募集愛心，出錢又出力，以具體行動支持這場國際性的公益活動。

「募心募愛」活動除由志工帶著募款箱，以「一元不少、千元不多」概念鼓勵捐款，由企業、社會或個人敲響愛心鐘捐款也是一種方式，會場周邊還規畫10多個攤位義賣廣募善款；此外，主辦單位也邀請學校和青年團隊接力表演，藉以傳達愛的能量，帶給土、敘災民光明和希望。