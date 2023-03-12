妻贈金項鍊不見月餘 夫最後找上「他」竟失而復得

林姓運將上月不慎將妻子贈送、價值4萬元的金項鍊遺失，找了1個月無頭緒，放棄前到桃園警分局大樹所辦案，警方獲悉故事積極過濾，發現2月曾有民眾在桃鶯路拾獲項鍊，比對後確認就是林男所有，失而復得讓他萬分感謝警方的幫助。
擔任職業駕駛的林先生2月時，不慎把妻子贈送的6錢重金項鍊弄丟，因是太太在紀念日特別買來送他的，意義十分重大，他急著沿當天去過的所有地點逐一尋找，因當天曾到醫院健檢，有把項鍊拿下來放口袋，研判最有可能是那時掉了，但找了近一個月仍毫無頭緒。
林男認為，貴重物品若遺失，極可能找不回來了，為擔心太太難過，打算再買條相仿的項鍊，希望妻子不會發現，在徹底放棄前往銀樓前，他到桃園警察分局大樹派出所報案，將最後希望寄託在員警身上。
大樹所所長張邦寧得知林男遭遇，積極協助過濾查詢，發現2月時，曾有熱心民眾在桃鶯路發現遺失項鍊，當時員警依拾獲遺失物相關規定受理，移請偵查隊辦理後續事宜。
張邦寧將林男項鍊的成色、花紋及重量等資料，移請承辦人比對，發現極為相符，立即連絡林男前往確認，他一眼就認出自己的項鍊，失而復的心情讓他欣喜若狂，立即辦理認領手續，並於昨日特地到大樹所向張邦寧及同仁當面道謝，感謝警方秉持同理心，熱忱積極的協助，讓他尋金成功。
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