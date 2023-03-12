縣長王惠美表示，接下來縣府將舉辦地方型SBIR說明會，協助業者申請送件，最高補助可達100萬元，歡迎大家報名。(吳建輝攝)

彰化是中小企業原鄉，擁有許多能撼動全球的隱形冠軍，彰化縣政府12日邀請30多家在地中小企業廠商，辦理SBIR創新研發的成果發表會，從美妝用品、紡織、水五金、自行車產業應有盡有，縣長王惠美表示，接下來縣府將舉辦地方型SBIR說明會，協助業者申請送件，最高補助可達100萬元，歡迎大家報名。

縣府將在3月17日及24日在彰化城觀處視聽室及社頭織足藏樂館各舉辦一場地方型SBIR說明會，會中將協助業者申請送件，自4月1日至30日受理提案申請時間，最高補助可達100萬元。

王惠美表示，今天發表會主要希望讓大家看見彰化中小企業的實力，有別於過去傳統展覽，現場展示各項產品，設置看板介紹廠商的研發成果，除了拉近民眾對SBIR的體認，更了解縣府輔導廠商轉型、升級及投入SBIR資源的成效。

王惠美說，也要特別感謝在場的很多中小企業，在推動產業的同時，也能善心拋磚引玉、回饋地方，包括福興東區扶輪社、財團法人金屬工業研究發展中心捐贈生活物資25萬元，和泰興業股份有限公司捐大金分離式冷氣2台價值15萬元，彰化縣水五金產業發展協會捐節水器材100組，一起關懷弱勢，捐贈物資給喜樂育幼院，幫助慢飛天使，讓愛傳出去。