台北市警局長張榮興日前受訪強調，警察和黑道勢不兩立。（胡欣男攝）

竹聯幫仁堂「明仁會」6日在大直萬豪酒店的盛大春酒，被警方盯上後，引發黑幫取消春酒的連鎖效應。繼竹聯幫傳統的「至堂」取消10日晚間的春酒後，另個近年低調的「竹堂」原本12日晚上要席開40桌春酒，警方得知後，緊急告誡、勸導，幫派兄弟得知後，也決定取消。

仁堂旭仁會、明仁會日前連續在萬豪酒店春酒，其中明仁會排場最大、最高調，甚至一度想讓170名旗袍辣妹在飯店1樓大門迎賓，事後又有炫耀影片PO網，形同招兵買馬，挑戰公權力，惹怒政府高層與警方。

警政署通令「聚焦」打擊不法黑幫、全面威力掃蕩與檢肅，並要求轄區警方派員約制告誡不得舉辦大型活動，並勸導「最好取消」，此後南北都有黑道取消春酒晚宴。

據了解，竹聯幫在1990年至2000年間增設的「竹堂」，近年非常低調，沒特別的暴力犯罪紀錄。原本該堂口以「竹竹企業」為名，由葉姓大哥署名邀約，要在今晚於南京東路的聚馥園餐廳，舉辦包場的春酒晚會。

北市警方10日收到風聲，11日取得請帖的電子檔，立即派員至餐廳詢問餐敘細節，並從請帖資訊聯繫上葉姓大哥，經溝通後，對方決定在風頭上先取消餐會，不造成警方困擾。