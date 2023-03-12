中華隊12日對戰古巴隊，終場以1：7輸球，確定無緣晉級複賽，接連在賽事中有好表現的「國防部長」張育成，賽後在臉書發文，他指出，經典賽至今每位中華隊的球員，工作人員都是英雄，上演漂亮的4戰，到最後一刻都沒有放棄，讓世界看見台灣。

旅美棒球好手張育成，今年再被波士頓紅襪簽下，這次經典賽加入中華隊，代表台灣征戰4場比賽，其中對戰義大利和荷蘭時，接連上演全壘打，引起全台球迷振奮，也讓有「二等兵」封號的張育成晉升為「國防部長」。

昨晚對戰荷蘭後，緊接著中午強碰休息1天的古巴隊，整場賽事等到9局上，終於靠張育成適時打出長打安打，才破蛋得到1分，最終比賽1：7落敗。

張育成稍早也在臉書分享個人感言，他說，經典賽至今每一位中華隊的球員，工作人員都是英雄，每場比賽的拼勁，汗水及淚水，上演漂亮的四戰，到最後一刻都沒有放棄，謝謝各位球迷朋友現場及轉播的支持，這是一個非常熱血的週末這次經典賽，中華隊的表現及熱情的球迷啦啦隊應援，我們讓世界都看見了！。貼文一出，引發廣大球迷按讚留言，大家說「敬禮、辛苦了」、「中華隊最棒！」、「部長辛苦了」等語。