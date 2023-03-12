現場排隊的人潮圍著透明屋繞了半圈，再幾乎排到朱銘《紳士》雕塑處。（張志康攝）

現場排隊的人潮，從基隆港東岸就看得到。（張志康攝）

為了替中華隊加油，基隆市議員張秉鈞11日在中華隊對戰荷蘭隊前，發出祭品文，表示若贏荷蘭1分，就發出100份雞排，最終中華隊以9：5擊敗荷蘭隊。張秉鈞12日下午2時實現承諾，在基隆市國門廣場準備了400份雞排，免費發放給現場的民眾。

張秉鈞表示，11日在所有的台灣民眾的集氣聲援下，台灣隊以9：5的比數擊敗了荷蘭隊，他也在12日實現承諾，在基隆市國門廣場發放雞排。他表示，由於事發突然，他一共拜託了7家基隆市區的雞排店幫忙，才及時在下午2時湊出了400份雞排。

張秉鈞強調，由於發放雞排的同時，也是台灣隊正在與古巴隊對戰，他希望能夠透過大家的力量，共同為台灣隊加油。

基隆市中午陽光普照，氣溫直線上升，現場從下午1時就有民眾前往排隊，隊伍從透明屋繞了半圈，再幾乎排到朱銘《紳士》雕塑處，也讓附近路過的民眾好奇現場發生什麼事情。

許多拿到免費雞排的民眾也對張秉鈞說到做到讚不絕口，也希望後續能夠再繼續加碼。不過，其實張秉鈞12日凌晨也在臉書發文，若贏了古巴要送什麼？但最終中華隊以1：7敗給了古巴隊。