文化部長史哲在屏東縣長周春米陪同下，12日視察屏東大武營區、勝利星村及屏菸1936文化基地，他頻頻對屏東近年推動歷史場域修復活化成果與整體規劃給予高度肯定，周則當場向史哲爭取屏菸基地的縣級美術館及兒童探索館經費，盼在中央與地方合作下，用文化翻轉屏東。

史哲首站走訪屏東市大武營區，關切上個月遭祝融的正氣樓後續修復進度，並瞭解整個園區規劃方向。屏東縣政府文化處表示，園區保留13棟歷史建築，並啟動4期修復再利用工程，目前已全數完成工程發包，首批傘具修護工廠、烘傘房預計今年暑假前完成修復，未來將結合屏東榮總與公園景觀，打造結合醫療休閒產業之健康園區。

第二站接續前往勝利星村，訪視全臺最大規模、完整修復的歷史建築群，目前有91個品牌進駐，包含獨立書店、綠植花藝、服飾織品、在地特色餐飲、風格選物、旅宿及表演藝術，勝利星村已是屏東市最重要的對外門戶、也是全臺最具人氣的文資觀光區。

在步行至停車場時途經一旁遺構公園，不但保留既有舊材留下歷史紋理，更利用廢建材打造當代藝術裝置，創造別具特色的歷史氛圍。

行程最後來到屏菸1936文化基地，參觀屏東菸葉館、屏東客家館及原民館，文化處表示，屏菸以博物館群為定位，規劃不同主題館舍，並定期舉辦當代流行文化藝術活動，後續還有典藏中心、縣立美術館及兒童探索館等工程，為工業遺構賦予當代新貌。