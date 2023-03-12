五色鳥在台南山上花園水道博物館園區內的樹幹挖洞築巢，多個鳥巢集中在同一截樹幹上，宛如「五色鳥公寓」。（水道博物館提供／洪榮志台南傳真）

台南山上花園水道博物館營造友善生態有成，近日園區內不僅發現多種少見的鳥類駐足，更有許多五色鳥在園區樹木挖洞築巢，同一截樹木還常出現多個五色鳥築的鳥巢，猶如「五色鳥公寓」一般。

館方表示，春天是鳥類開始活躍的季節，自然資源豐富的水道博物館園區內，最近也生機盎然，看得到翠翼鳩、白腰鵲鴝等鳥類的蹤跡。此外，近年來園區陸續發現黃鸝、朱鸝、領角鴞、鳳頭蒼鷹、大小捲尾，以及翠翼鳩、五色鳥、黑冠麻鷺等蹤跡，顯示自然生態維護得宜。

館方還發現，近來五色鳥密集在園區內挖樹洞築巢，棲息於林間，還有多個鳥巢集中在同一截樹幹上，宛如「五色鳥公寓」，相當有趣。

館方表示，五色鳥俗名「花和尚」，因身上有5種羽色，以及叫聲有如和尚敲木魚「扣、扣、扣」得名。雖然不是保育類動物，但因顏色鮮艷漂亮，十分吸睛。

最近更是五色鳥的築巢期，園區隨處可以聽到宛如敲木魚的啄樹聲，有客到訪時，不妨多留意一下，感受另類的迎賓曲。

館方說，五色鳥主要棲地為中低海拔的闊葉林中上層，常以枯木的樹洞為棲所；館方人員最近巡視時，經常在地面發現樹枝碎屑，只要順著往上看，往往就能看到五色鳥啄出來的樹洞。