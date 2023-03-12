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韓國代表隊預賽連續敗給澳洲、日本，晉級夢想幾乎破滅，今（12）日碰頭首次闖進會內賽卻打出驚奇表現的捷克，韓國靠著韓職樂天巨人隊右投朴世雄好投以及金河成單場雙響炮貢獻，以7比3擊敗捷克拿下首勝，保住前進8強的生機。

朴世雄運用拿手的滑球及變速球，讓捷克隊打者摸不著頭緒，此戰用59球吃下4.2局，送出高達8次三振，直到5上瑟文卡（Martin Červenka）敲出二壘打，才讓捷克安打數才終於開張，而朴世雄的好表現也讓韓國打線能無後顧之憂的去做攻擊。

捷克推出當地聯盟年度最佳投手厄柯利（Lukáš Ercoli）先發主投，不過前兩局一共被韓國打線轟下6分種下敗因，朴炳鎬單場雙安、金河成繳出雙響炮，捷克後半段奮起直追，7、8兩局合力攻下3分，但依然於事無補，最終韓國以7比3力克捷克，收下本屆WBC首勝。

韓國接下來還要寄望稍晚澳洲擊敗日本，並在下一戰打敗中國，才有機會以對戰關係或失分率搶下晉級門票；不過對於捷克來說，無論接下來戰況如何，他們至少保住了下一屆WBC會內賽的資格，因為就算戰績再差，也仍靠著對戰勝負比下中國，避免下一屆將從資格賽打起。