目前大樹玉荷包及鳳梨的加工品不僅有冰淇淋、冰棒、果乾、鳳荔酥及千層蛋糕等，不久也將推出新品「鳳荔銀耳露」。（林雅惠攝）

目前大樹玉荷包及鳳梨的加工品不僅有冰淇淋、冰棒、果乾、鳳荔酥及千層蛋糕等，不久也將推出新品「鳳荔銀耳露」。（林雅惠攝）

高雄市大樹區農特產品除了玉荷包及鳳梨外，近年來白玉苦瓜也逐漸打出品牌，大樹區農會與廠商合作，試著研發「玉荷包鳳梨苦瓜飲品」，成功研發完成，3月底將確認口感甜度，4月完成包裝後，5月就上市到全台各農會銷售，讓消費者多一項天然飲品選擇。

去年高雄市玉荷包受到氣候影響，著果率不佳，產量少創下近5年來新低，另因疫情影響，農民擔心難銷售，大樹區農會為了協助農民行銷玉荷包，去年5月和廠商合作研發「玉荷包急速冷凍」，不過研發結果失敗，無法上市。

大樹區農會總幹事歐幸娟說，冷凍後的玉荷包口感變差，會繼續努力突破技術問題，盼未來冷凍玉荷包能夠研發成功，讓消費者隨時都能吃到玉荷包。

歐幸娟說，除了玉荷包及鳳梨，大樹區的白玉苦瓜種植面積達150至200公頃，由於都臨高屏溪沿岸生長，且皆為網室種植，苦瓜口感甘苦，結合鳳荔帶甜的味道，因此創新結合大樹鳳梨及荔枝，研發「玉荷包鳳梨苦瓜飲」，飲品已經研發出來，3月底將決定口感甜度後就包裝上市。

歐幸娟表示，農會盡量幫助農民，收購農產製成加工品，目前大樹玉荷包及鳳梨的加工品不僅有冰淇淋、冰棒、果乾、鳳荔酥及千層蛋糕等，不久也將推出新品「鳳荔銀耳露」。

另大樹白玉苦瓜是首創的第一個飲品，歐幸娟說，受氣候因素，現在的鳳梨呈現酸甜口感，鳳梨酸甜加上玉荷包香甜，調和白玉苦瓜的甘苦味，所研發的「玉荷包鳳梨苦瓜飲」，可說是結合酸甜苦的健康飲品。