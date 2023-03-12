中華隊在2023世界棒球經典賽連勝掀起全台棒球狂潮，台南市長黃偉哲兌現承諾，12日在台南市立棒球場的直播派對現場發送百份「成功致勝」大禮包，儘管中華隊落敗失去晉級資格，現場仍有近千名球迷在電視牆前守到最後一刻才離去，黃偉哲稱許難能可貴的互信與熱忱，最感動人心。

世界棒球經典賽隨著中華隊好表現再掀棒球熱，台南市政府連續2天在台南市立棒球場門口舉辦戶外直播派對，開來大型貨車電視牆，現場還有啦啦隊與主持人，滿足無法進場的球迷，一起在戶外加油同歡。

2場的直播派對都吸引逾千人潮戶外觀賽，有民眾就地鋪上野餐墊，感受一起加油的氣氛，更多人站著看完全場比賽。黃偉哲連2天到場透過電視牆為中華隊加油。

黃偉哲12日在現場送出百份文創商品禮包，兌現11日的祭品文，再喊話贏古巴就送百份古巴手工三明治。

儘管中華隊一路落後敗北，氣氛低迷，直播派對現場民眾仍守到最後一刻，隔著螢幕一起跳起加油舞蹈互動，許多球迷都認為中華隊已經盡力，很開心有機會聚在一起同為球員加油。

黃偉哲隨後在臉書粉絲頁發文表示，從第1球到最後1球，不論場上比分狀況如何，場邊啦啦隊跟全場球迷仍用盡全力應援，力挺到底，最感動人心。不間斷的吶喊、加油，這是台灣最難能可貴的互信和熱忱。