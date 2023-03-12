中華隊在本屆經典賽預賽最終戰以1比7不敵古巴隊，無緣前進東京，以2勝2敗作收，賽後幾乎所有球員都哭成淚人兒，總教練林岳平仍對子弟兵表現給予肯定，「這次是攻擊救了投手，我們應該要再深刻去提升國內投手環節。」

中華隊在首戰不敵從資格賽出線的巴拿馬，投手群崩盤失分過多，加上其他場次戰績牽動影響，想要晉級只能連贏3場，否則比較失分率後仍居劣勢。接下來雖然中華隊連贏義大利、荷蘭，但還是沒能闖過古巴這一關，也讓中華隊前進東京夢碎。

賽後中華隊全隊幾乎都落下不甘心的眼淚，對於這次表現「餅總」給予子弟兵高度肯定，尤其是在開打前，外界都質疑這批中華隊的打擊，沒想到在對義、荷2戰打擊大爆發，尤其先前因為兵役問題鬧得沸沸揚揚的張育成表現最為理想。

「我認為這次中華隊表現相當理想，從組訓開始大家都是質疑攻擊，但這次是攻擊救了投手，這4場比賽下來，我們要在深刻去提升國內投手環節。」林岳平解釋，這個意思並非是投手身體出狀況，所謂的能力是指沒有每一位登板的投手都有很強悍的投球能力，「是要如何提升國內多數投手能力，在未來國際賽中更有主宰力。」