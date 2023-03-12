嘉義縣中埔鄉「村遊．淺山埔」特色遊程可體驗染布文化。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁、中埔鄉長李碧雲與農村創生業者推動「村遊．淺山埔」特色遊程。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁推薦「村遊．淺山埔」特色遊程的在地美食。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁大啖中埔鄉特色遊程的美食。（廖素慧攝）

嘉義縣推動農村創生，12日發布中埔鄉「村遊．淺山埔」4條特色旅遊路線，體驗檳榔文化、手抄紙、烘豆、樹攀、野炊共食，還有在地花藝美食，縣長翁章梁期許中埔鄉利用得天獨厚的條件發展淺山遊程，翻轉農村產業，帶動青年返鄉創生。

4條特色遊程有「埔式時光旅」走訪頂埔社區、籐寮社區，體驗檳榔文化、季節特色餐；「親子野fun學」有親子窯烤、樹攀活動、生態學習、體驗檳榔染；「農村實習日」遊訪頂埔社區、認識農具手作、割菁仔飯、可可園農事體驗、中埔穀倉農創園區導覽；「療癒淺山埔」認識石硦林場生態、 烘豆體驗、花藝餐桌、森林頌缽療癒。

翁章梁表示，中埔鄉是鄰近嘉義市區、南二高交流道的淺山埔，有平原、山丘，農業物產多元，近幾年公私部門也開拓多樣化的觀光景點，有得天獨厚的條件發展新型態旅遊「村遊．淺山埔」。

翁章梁說，縣府協助整合農村社區與業者開發地方創生，規畫好小旅行遊程，有玩法、路線及體驗，未來可以發展「套票」，引導遊客到在地物產館消費，把農村觀光產業的餅做大，希望帶動更多青年回鄉創生，注入鄉鎮新活力。