彰化縣警察局局長張國雄親自率隊，參與專案勤務勤前會議。(彰化縣警局提供／吳建輝彰化傳真)

因近日黑幫高調辦理春酒，彰化縣警察局9日起連續規劃3天擴大臨檢勤務，針對幫派不法組織經營、依附、圍事、賴以為生之行業及經常聚集出入處所，實施威力掃蕩查緝不法。(彰化縣警局提供／吳建輝彰化傳真)

3日執行共計查獲詐欺案6件、竊盜案7件、毒品案7件、妨害秩序案2件、妨害自由案3件、其他各類刑案39件、各類通緝犯9人。(彰化縣警局提供／吳建輝彰化傳真)

近日黑幫高調春酒，挑戰警方公權力，彰化警方不敢大意，加上大甲鎮瀾宮媽祖遶境盛會倒數，為壓制幫派氣焰，彰化縣警察局局長張國雄親自率隊，參與專案勤務勤前會議，宣示威力掃蕩，也展現彰化警方壓制黑幫氣焰的決心。

因近日黑幫高調辦理春酒，彰化縣警察局9日起連續規劃3天擴大臨檢勤務，針對幫派不法組織經營、依附、圍事、賴以為生之行業及經常聚集出入處所，實施威力掃蕩查緝不法。彰化縣警察局局長張國11日晚間更親赴員林警分局參與專案勤務勤前會議。

從9日至11日共計出動警力501人次，針對幫派組合處所及易滋事場所等治安熱點實施臨檢227次，3日執行共計查獲詐欺案6件、竊盜案7件、毒品案7件、妨害秩序案2件、妨害自由案3件、其他各類刑案39件、各類通緝犯9人。

另外大甲鎮瀾宮媽祖遶境盛會，今年將在4月21日深夜子時11點起駕，去年彰化警方為讓媽祖繞境順利，南下進香、北返回鑾時部署多達3000人次警力，就連連保一、保五總隊都派員支援。

彰化縣警察局局長張國雄表示，決不容許幫派組織藉由婚喪喜慶等公開活動壯大聲勢，未來將持續針對轄內黑道幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業處所執行掃蕩，並編排專案臨檢勤務。

張國雄也說，大甲媽到彰化遶境，各宮廟都應自制，避免造成暴力。強調往年大甲媽遶境彰化都發生肢體衝突，只要發生打架事件一律以現行犯逮捕，依法嚴懲嚴辦；包括彰化市民生地下道、三民路、大埔路、永樂街等易搶轎滋事路段，都將部署警力，展現強力嚴正執法決心。