中華隊在經典賽預賽最終戰碰上古巴隊，前2局打完後進入3局上前，總教練林岳平上前詢問主審，懷疑對方先發投手雷法（Elián Leyva）有使用「外部物質」，但最後並未發現任何異樣，比賽也繼續進行，賽後「餅總」也做出解答。

2局打完中華隊陷入0比6落後，3局上準備開打前「餅總」帶著翻譯上前與主審「言語交換」，之後裁判群上前討論後檢查雷法的手套及身上是否有使用外部物質，二壘審也有摸止滑粉確認黏度，是否黏度相同，最後檢查後並無異樣，比賽也恢復進行。

經過這段插曲後，雷法先讓江坤宇敲出左外野飛球出局，但對鄭宗哲又連投3顆壞球，不過雷法手部似乎出狀況，古巴教練及防護員上前查看後決定換投，換上第2任投手羅梅羅（Miguel Romero）。

林岳平說：「看到他在投球動作上有很多摸褲子、皮帶的動作，且褲子有黑色物質、雜質，加上前2局變化球也很犀利，就想說可不可以跟主審確認是否有使用外部物質。」而最後雷法退場的原因，「賽中裁判轉述他是受傷退場。」