王宥忻日前帶萌獸草泥馬同遊宜蘭天送埤農場。（固力狗娛樂提供）

財富女神王宥忻近日帶家中萌獸麥可、Gaga和粉絲同遊宜蘭天送埤農場，王宥忻說：「這個農場是我投資的，每次來都能徹底的放鬆，好東西當然要大大的推廣出去，在這體驗手作披薩、小火車遊園、悠閒咖啡廳、動物互動區域，還有最著名的伐木星空高空繩索，讓大家可以體驗慢活的步調或是享受高空設施的刺激，真的是一個很適合待一天的地方，帶小孩去放電剛剛好。」

麥可是這場活動的親善大使，喜歡與人親近的牠目前正值青春期，看到漂亮女生更是瘋狂興奮，但因為麥克成年後體型更大，王宥忻擔心牠太興奮會用力過度，因此每次帶麥可出門都會要求牠乖乖待在自己身旁保持冷靜。

有趣的是，這次活動王宥忻特別挑戰高空繩索，硬著頭皮上去後才發現其實沒那麼恐怖，尤其和大家一起完成挑戰覺得很棒。她從遊戲中獲得啟發，認為人生遇到恐懼時應該去面對、去突破，很多時候恐懼是自己想像出來的，其實我們內在的潛力有無限可能性，千萬不要被自己限制住了，才能創造精彩的體驗，她說：「就像很多人羨慕別人為什麼是有錢人，在我看來不要只是羨慕要有行動，比如說一個人願意承擔的責任越大，自然擁有的能力也就跟著提升上來，也會在金錢上收到回饋。」

她認為很多時候一般人都是在顧自己，想的是自己以及自己的家人，範圍比較小，但當我們開始願意去把自己位置提升到更高的位置，去看見自己可以做得更多的是什麼，就會有不一樣的視野。此外，王宥忻也於TIKTok開始分錄製財商影片，藉此幫助更多人學習財商，她分享自己在不斷地精進的過程中，自然培養更大能力，「想把一件事情做好的決心會專心去研究，吸引力法則就會吸引更多的資源進來」。