被譽為最美圖書館的屏東總圖，在春季雛鳥學飛之際，總有零星誤撞事件，多是短暫昏迷後便飛離。（林和生攝）

屏東總圖有森林裡的圖書館稱號。(林和生攝)

屏東總圖又有最美森林圖書館稱號，近日被民眾發現，大片玻璃窗外出面鳥類因誤撞短暫暈眩現象；屏東縣政府文化處坦言，類似情況常發現在春季雛鳥學飛季節，但頻率不常，不過仍會持續關注。

屏東總圖有著南台灣「最美森林圖書館」美譽，有網友表示，在館內「大自然光線在室內完美地流動」，加上玻璃牆反射四周環繞建築物的樹木，讓圖書館巧妙隱藏在城市之中。

但也因如此美景，使得鳥類錯認這些是可飛行路徑，導致撞上而造成傷亡的「窗殺」事件。屏縣府文化處副處長李昀芳坦言，經過幾年觀察，屏東總圖鳥類撞擊時間集中於春季，因為有較多幼鳥學習飛行與覓食，未能判斷帷幕反射的綠景非實景，所以會有零星撞擊現象，現場觀察多為暈眩、少有死亡，1年頻率約3至5起。

為此曾經邀請南投特有生物研究中心研究員進行現地訪視，對方建議可以在玻璃外張貼防窗殺貼紙，但再經詢問北市圖北投分館、政大達賢圖書館、高市圖草衙分館等，這幾處均為有綠景圖書館，前2者雖貼有防窗殺貼紙，但也偶有鳥類撞擊發生，經比較，屏東總圖頻率與他們差不多，不過仍會持續關注。