寶艾西餐廳「女王先修班」3月19日由台北君悅點心坊主廚親授法式甜點。（台北君悅酒店提供）

百宴自助餐廳3月份「寵愛女神月」活動，午、晚餐期間兩位女性朋友同行，第二位享5折優惠。（台北凱達大飯店提供）

百宴自助餐廳於3月7日起推出特調的舒壓養顏飲。（台北凱達大飯店提供）

百宴自助餐廳點心坊推出千層蛋糕等系列新品，讓女性賓客享受甜蜜滋味。（台北凱達大飯店提供）

3月迎來國際婦女節，現代女性大不易，在家庭與工作間忙碌，難有喘息放鬆時間，趁三月女神節降臨，在這個專屬女性的獨特時刻，不妨按下工作、家庭的暫停鍵，享受自己做主的美好時光。飯店業者紛紛推出專屬於女性的主題方案，包括特製課程、吃Buffet半價、升級版服務等，讓女性朋友在專屬的月份好好寵愛自己。

「女神版豪華祕密花園」 台北國賓推車桌邊服務

3月份適逢女神節與白色情人節，台北國賓飯店A CUT牛排館將餐廳招牌「祕密花園」打造成「女神版豪華祕密花園推車」，3月14日前午餐期間提供桌邊服務，主廚特製小點有可麗露、花生費南雪、蝴蝶酥、法式軟糖、覆盆子馬卡龍、巧克力塔等10款，讓賓客如女神般在餐後依照喜好，盡情享用各種甜品，不分男女，只要於午餐餐期消費即可享用。

台北君悅寶艾西餐廳 首推周日女王手作課程

迎接3月女王節，台北君悅酒店內的寶艾西餐廳首次推出周日限定為女性量身設計寵愛自己的系列課程「女王先修班」，邀請專業人士獻上適合女性的文藝手作課程，周日下午3點至5點開課。

3月19日的課程為台北君悅「點心房」主廚陳建佑親授「法式甜點手作」，陳建佑多次代表台灣揚名世界點心大賽，這回他不藏私，將親自教授報名者手作點心房熱賣的「永生花語」草莓季法式蛋糕。主廚嚴選法國法芙娜草莓奇想巧克力、大湖草莓等食材，手工捏製34％法國白巧克力玫瑰花、撒上金箔，獻給閃閃發光的自己。質感手作課程含精品紅酒、五星甜點、現磨咖啡等，讓民眾上課同時也能品嚐五星級飯店的精緻午茶。

女神同行呷Buffet 台北凱達百宴廳第2人5折

台北凱達大飯店5樓的百宴自助餐廳於3月份推出「寵愛女神月」活動，午晚餐期間兩位女性朋友同行，第二位享5折優惠，等於每位只要748元起。

此外，百宴自助餐廳也推出春季饗宴，新菜色有鮮豔吸睛的「嫩煎魚排佐番茄沙沙」、「鮮蔬沙拉吧」片片翠綠譜出綠意盎然的春天意象，還有特調的紓壓養顏飲，讓女神們乾杯後容光煥發；自助餐廳的點心坊玻璃甜點櫃也有莓果生巧克力、千層蛋糕等新品上架，讓女性朋友們享受甜蜜又浪漫的春季美味。