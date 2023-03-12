高中籃球甲級聯賽（HBL）冠軍賽今天下午開打，新北市長侯友宜到場觀賽，賽前受訪表示，淡水高工、南山高中要是贏了冠軍，會請他們在今年8月世界盃男籃熱身賽，到新莊體育館免費觀賽，今年來吃饗饗、旭集，讓他們吃到飽，「孩子們開心、我們開心，贏了冠軍一定大家開心。」

HBL冠軍賽女子組由新北的淡水商工、台北的北一女中爭冠，男子組由新北南山高中對上新竹光復高工，除了侯友宜，台北市長蔣萬安、新竹市長高虹安都將到場加油打氣，較勁意味十足。

侯友宜表示，球場上絕對大家全力以赴，但他發豪語稱，淡水商工女子籃球隊4連霸，相信台北市應該沒機會，冠軍還是屬於新北市的。

侯友宜接著說，今年比較辛苦的是南山高中，非常委屈連續2年都是第二名，今年一定要打敗光復高工，拿到冠軍，他們渴望很久的第8個冠軍，相信南山高中一定有傑出表現，不要讓光復高中連續20幾連霸，相信他們一定可以做到，「老大拿回來，冠軍拿回來」。

侯友宜強調，自己最關心的今天HBL，淡水高工、南山高中要是贏了冠軍，會請他們在今年8月世界盃男籃熱身賽，到新莊體育館免費觀賽，更重要的是，去年吃牛排，今年來吃饗饗、旭集，讓他們吃到飽，「孩子們開心、我們開心，贏了冠軍一定大家開心。」