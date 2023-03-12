聖露西亞外交部長包提斯3月13日至17日率團訪台，總統府發言人Kolas Yotaka今天表示，蔡英文總統將在14日上午，於總統府接見訪問團。 訪團在台期間將與我法務部長蔡清祥共同簽署「刑事司法互助條約」，強化兩國司法合作關係。

Kolas表示，總統府誠摯歡迎我國友邦聖露西亞外交、國際貿易、民航暨僑務部長包提斯訪團來台訪問。包提斯多次聲援台灣有意義參與聯合國各組織，此次為闊別8年後第四度訪台。

她說，我國與聖露西亞於去年2月25日簽署「雙邊合作瞭解備忘錄」後，在該備忘錄架構下推動13項計畫，範圍涵蓋基礎建設、農業、經濟、政府辦公設備、社會福利措施等。我國也將持續與露國政府合作，進一步擴大兩國經貿交流，透過合作深化兩國邦誼，為雙方人民帶來更多福祉。

包提斯伉儷是應中華民國台灣政府邀請，3月13日至17日率團訪台，訪團成員包括青年暨體育部長賈西米爾及參議員賈瓦希爾，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，為示禮遇，蔡英文總統將親自接見並與包提斯就兩國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。在台期間，也將拜會外交部長吳釗燮、外貿協會、交通部民航局及中華民國桌球協會，並接受吳部長款宴。訪團另將參訪安捷飛航訓練中心、國立台灣博物館、日月潭國家風景區及松山文創園區等經建文化設施。

外交部指出，聖露西亞於2007年與我國復交，長年來支持我國參與國際組織，包提斯外長多次聲援我國，上（111）年曾分別致函「世界衛生組織」（WHO）幹事長、「國際民航組織」（ICAO）理事會主席及「國際刑警組織」（INTERPOL）主席，支持我參與國際組織，並公開發言支持我國參與「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC），籲請各國重視國際合作，不應忽視台灣，展現台露兩國篤睦邦誼。