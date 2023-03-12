桃園地院依乘機猥褻罪判陳男有期徒刑7月。(蔡依珍攝)

陳姓男子是性侵兒少慣犯，去年被羈押在桃園看守所，卻趁深夜偷摸室友下體，事後辯稱是「遭室友多次猥褻」、「壓力大」，請求減刑。桃園地院認為他不值得憫恕拒絕，依乘機猥褻罪判他有期徒刑7月，可上訴。

34歲陳男曾在2012年對未滿14歲少年、兒童猥褻或性交，共犯6罪被判8年6月，2018年1月假釋之後，又對兩名未滿14歲少年性交、猥褻，法院考量他有反覆犯罪之虞，裁定羈押在矯正署桃園看守所，陳男卻在去年6月28日凌晨，趁室友熟睡，對躺在身側的室友伸狼爪，徒手撫摸他的下體，室友受害後驚醒，向所方控訴遭猥褻。

陳男坦承犯案，並具狀表示願以1萬元和被害人和解，同時向法官供稱，是因為自己收押期間被室友猥褻多次，精神壓力過大，才會犯案，請求減刑。但法官認為，陳供稱遭多次猥褻、壓力大，卻將壓力轉嫁他人，不存在任何值得憫恕的事由，拒絕請求。

桃園地院審酌，陳男利用被害人熟睡且不知抗拒之際，乘機猥褻，未尊重性自主決定權，應予非難，考量他認罪、犯後態度尚可，依乘機猥褻罪判他有期徒刑7月。