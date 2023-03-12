學甲新達里長陳敏男（左）向學甲區長張明寶（右）反應地方意見。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

有民代對台南學甲垃圾掩埋場復育工程是否只規畫壘球的練習空間有疑慮，地方人士建議台南市政府乾脆將空間轉型，提供不同年齡的族群使用。對於民眾的訴求，市府給予正面回應，表示將請環保局做後續評估；而外界關切工程設計，合法使用合格的再生粒料填實，經環保局開挖送環保署檢驗，均符合中央規範。

新達里長陳敏男、中洲里長林清發說，現環保局所規畫的壘球練習場，是應地方民意要求，但新冠肺炎疫情，所以場地無對外開放；不少里民也因此建議，既然有場地，不然就做公園、槌球場、木球場等多功能休憩場地，讓不同年齡的民眾都能使用。

對於壘球練習場的轉型，地方贊同的聲音也不少，包含秀昌里一秀社區、平和里平和社區、三慶里頂洲社區、仁得里仁得社區、新榮里新榮社區、大灣里大灣社區等社區發展協會及長壽會等在內，均表達樂觀其成且有所期待，盼市府可以加速轉型活化。

學甲區長張明寶表示，其實活化轉型的意見，他一直都有收到，若鄉親考慮做多用途的活化，不論是做公園、木球、槌球場等，或要舉辦活動、聯絡情誼或看日落，他都會盡量來幫忙反映。

市府環保局說，對外界關切工程設計部分，填實用的再生粒料，經開挖送環保署檢驗後，結果均符合規範，如地方對場地使用用途有更多元的想法，後續會再依地方意見作調整。