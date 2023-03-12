首戰吞敗落入不利局面，中華健兒並沒有放棄，接連打出讓全台灣人感動不已的經典戰役，擊敗歐洲強敵義大利及荷蘭，重新點燃晉級失望，儘管最終不敵古巴收下淘汰結局，但中華隊努力不懈的精神值得掌聲喝采，讓我們用場上的精彩瞬間，一同來回顧中華隊這趟驚奇之旅。

中華隊首戰迎戰睽違14年再闖WBC會內賽的巴拿馬，湧進2萬名觀眾進場加油吶喊，不過比賽中段巴拿馬兩度攻下至少5分大局，中華隊幾近遭「扣倒」，不過旅日好手吳念庭7局下炸裂2分炮，同時也是賽會首轟，這發全壘打也打醒了中華隊打線，幫助球隊在下一戰找回兇猛進攻火力。

吳念庭敲出2分全壘打，同時也是本屆WBC首轟。（鄭任南攝）

第二戰面對歐洲新興強權義大利，中華隊一開賽展現火力，林子偉首局轟出陽春全壘打，幫助中華隊先馳得點，儘管義大利馬上還以顏色，比賽中段一度取得7比5超前，但中華隊張育成不辜負最強第四棒美名，敲出追平比數的兩分全壘打，幫助中華隊追平比分，隨後吉力吉撈·鞏冠八局下半補上三分炮奠定勝基，中華隊最終以11比7擊敗義大利，搶下賽會首場勝利。

對陣義大利中繼2局無失分拿下勝投，呂彥青也是當天壽星。（鄭任南攝）

張育成（左）擊出安打後慶祝的敬禮手勢，連大聯盟球星也跟著效仿。（鄭任南攝）

吉力吉撈‧鞏冠對陣義大利敲出三分炮一錘定音，賽後興奮高舉雙手接受球迷歡呼。（鄭任南攝）

具有長打火力的新科中職年度MVP林立擔任二棒，替中華隊延續攻勢。（鄭任南攝）

交手陣中眾多大聯盟明星球員的「鬱金香軍團」荷蘭，中華隊沒有畏懼，前場開轟的張育成在二局下半轟出驚天動地的滿貫炮，一棒將比數拉開到4分領先，而吉力吉撈·鞏冠、陳傑憲及江坤宇都有長打演出，加上中繼登板的吳哲源送出4.1局無失分，完美封鎖荷蘭隊打線，再交由守護神宋家豪成功首尾，中華隊最終以9比5力克荷蘭，距離前進8強只差一步。

場上充滿激情的陳傑憲，總是能用一支支安打帶起中華隊攻勢。（鄭任南攝）

擊出滿貫全壘打的「國防部長」張育成，向滿場觀眾敬禮。（鄭任南攝）

吳哲源稱職扛起救火責任，完美封鎖荷蘭大聯盟級打線。（鄭任南攝）

早已被教練團定位為中華隊守護神，宋家豪終能精彩完成收尾任務。（鄭任南攝）

面對古巴的關鍵戰役，中華隊似乎氣力放盡，前兩局就陷入0比6絕對劣勢，中華隊打者就連壘包都非常難踏上，全場只擊出4支安打，九局上半中華隊靠著張育成二壘安打成功破蛋，卻仍無法改變戰果，最終中華隊以1比7不敵古巴吞下第2敗，結束本屆經典賽之旅，完美承接中華隊4棒的張育成，也在賽後留下不甘心的淚水，令全台灣球迷為之動容。