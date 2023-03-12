32歲女星郭書瑤外型可愛，同時有E級傲人身材，早年以「殺很大」廣告的性感形象爆紅，擁有宅男女神的封號，後來轉戰戲劇圈憑電影《志氣》榮獲第50屆金馬獎最佳新人，人氣和實力都獲得外界肯定；郭書瑤近日曬出一組休閒照，好身材吸引3.4萬網友狂讚。

女星郭書瑤日前透過社群平台發文記錄私下狀態，並寫下：「星期四，我沒什麼事，但照片有點意思。」只見照片中的她戴着桃粉色鴨舌帽，身上穿著平口牛仔連衣裙，露出大片雪白香肩，郭書瑤蹲著拍照北半球隱約可見，不時搭配可愛表情，最後一張咬牙看向遠處，搞怪表情讓網友笑翻。

郭書瑤的搞怪表情被網友稱讚。（圖／yaokuo Instagram）

女星劉品言誇：「醬可愛」，郭書瑤則回：「在等待綁架」，不少粉絲留言「本人跟照片一樣漂亮」、「身材有點太好」、「可愛的很有意思」、「最後一張是看到毛毛蟲嗎」、「為什麼要逼我放大」、「前面很正常，最後歪樓了」、「不管配什麼景都這麼甜，很奇怪」。

郭書瑤因身材好被發掘拍攝能量飲料廣告，火辣身材和特色廣告詞立刻讓她知名度大開，之後她轉往戲劇圈發展，2013年因為電影《志氣》拿下金馬獎最佳新演員，讓各界眼睛為之一亮，後來她不計形象演出《通靈少女》，口碑人氣雙豐收，不過郭書瑤卻透露拍攝時導演始終沒有肯定她的演技。

郭書瑤說：「我演什麼都不對，他從來沒有在現場誇獎過我一句話，我超挫折！我心想那麼不喜歡我的話就不要找我演呀！」話雖如此，郭書瑤接著說，後來她發現她演的角色「謝雅真」也是個沒有自信心的人，導演這樣對她，反而讓她更融入角色當中，而郭書瑤也因為這部戲入圍金鐘獎最佳女主角。