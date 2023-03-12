35屆「師大梁實秋文學大師獎」頒獎典禮今天下午在國家圖書館舉行。香港知名作家董啟章與旅美資深翻譯名家宋瑛堂，分獲「散文大師獎」及「翻譯大師獎」首獎，本屆新設相當於終身成就獎的「文學大師典範獎」，由著名翻譯家也是日本漢學權威鄭清茂獲獎。

台師大文學院院長陳秋蘭說，師大梁實秋文學大師獎的設立，是為了紀念長期在台師大英語系任教的文學院前院長、翻譯暨散文大師梁實秋先生，從1988年第一屆至今已走過30多個年頭，希望能藉此鼓勵創作風氣。

本屆「師大梁實秋文學大師獎」由出版社提名年度優秀的華文散文以及翻譯作品參獎，主辦單位台師大全球華文寫作中心主任須文蔚表示，今年度共有69部大作報名角逐。

翻譯大師組本屆獲33部作品投獎，較前屆多出將近2倍；散文大師組有來自香港、澳門、新加坡、馬來西亞、中國大陸的作者參與。經專家學者與作家所組成之評審團討論與評選，共遴選出10名文學大師獎得主，並由董啟章及宋瑛堂分別榮獲散文大師獎及翻譯大師獎首獎。

董啟章以書評隨筆集獲得本屆散文大師獎首獎，評審國立台北大學中文系特聘教授陳大為表示：「作為一種非虛構性的無韻體文類，散文真是個有容乃大的家族，散文、雜文、小品、隨筆、筆記、傳記，皆屬廣義的散文」，顯見散文文類的多元風格。

此次翻譯大師獎獲獎作品，多翻譯自亞裔作家如游朝凱、歐大旭、劉宇昆的作品，也顯見全球亞洲瘋的潮流。得主宋瑛堂、陳榮彬、黃國彬等也皆為在翻譯界筆耕多年的名家，本屆獲獎者均堪稱實至名歸。

本屆新設相當於終身成就獎的「文學大師典範獎」，由著名翻譯家─國立東華大學榮譽教授鄭清茂獲獎，90歲高齡的他是少數精通中文、日文與英文並享譽國際的日本漢學家，因致力於譯注日本經典文學，榮獲日本政府頒授「旭日中綬章」。

中研院中國文哲所日本漢學的專家廖肇亨教授有云：「從翻譯到學術研究，從中國到日本，從古典名著到近現代通俗小說，鄭清茂教授不僅是台灣學界在中日比較文學研究領域的開拓者，更是後人難以企及的最高峰。」