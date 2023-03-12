美國佛州亞裔男子阮東尼（Tony Nguyen）去（2022）年底逛超市時，被超市員工誤認為另一名列入黑名單的亞裔顧客，阮東尼當場被警察逮捕上銬。警方事後承認「抓錯人」，阮東尼也不滿向超市、員警求償逾3億台幣，委任律師表示，這是一起「亞裔被認為都長一樣」的典型案例。這起事件引發網友熱議，有網友看照片後表示，認為阮東尼和另一名亞裔顧客「長得完全不像」。
美國關注亞裔消息的新聞網站「Nextshark」報導，佛州亞裔男子阮東尼2022年11月底和女友在當地逛沃爾瑪超市（Walmart）時，莫名其妙被警察逮捕、上銬，原來沃爾瑪員工將他誤認為另一名列入黑名單的亞裔顧客馮德林德（Cody Vondelinde）。
女友也一邊錄下警察將他反手上銬、帶走的畫面，這支影片至今吸引超過82萬人次觀看。
阮東尼稱，員警逮捕他當下並未確認他的身份，直到到了警局確認身份後，其中一名員警才向他坦承「抓錯人」，這名員警甚至向他道歉，並且送他回家。
不過阮東尼表示，他並未立即獲釋，當員警載他返家時，他仍被上銬，警察在路邊對他拍照，要求他拉起上衣拍攝身上的刺青，以再次確認他的身份，阮東尼就這樣在路邊待了40分鐘。
員警後續接到電話，再度確認抓錯人，不過令阮東尼驚訝的是，他後續又被帶回警局，原因是他在2013年涉嫌非法入侵同一間沃爾瑪超市。據信沃爾瑪當年禁止他前來消費的禁制令僅維持一年，後續幾年阮東尼在同一間超市消費多次都沒遇到問題。
阮東尼後續終於被釋放，不過他也控告員警、沃爾瑪，要求賠償1000萬美元（約新台幣3.08億元）。
阮東尼的委任律師表示，這是一起「所有亞洲人都長一樣」的案例，阮東尼表示，這件事讓他害怕再次莫名被抓，現在他的車上裝滿行車紀錄器，手機也隨時準備好錄音。
阮東尼的故事引發網友熱議，有網友留言表示，他和馮德林德「長得完全不像」，不過另一名網友回應指出，「在警察眼中，他們長得都一樣。」
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