台中市立圖書館即日起至4月底陸續推出主題特色展覽，沙鹿文昌圖書館《知名漫畫家劉明昆-神來一筆的世界創作展》、《胡美嬌教授-我型我塑公仔創作展》、外埔圖書館《張卉青老師-禪繞卉質蘭青創作展》及李科永紀念圖書館《譚淑娟及譚淑芬老師野地尋蹤-鳥類攝影聯展》等，民眾到圖書館借好書、看展趣。

台中市立圖書館指出，沙鹿文昌圖書館展出知名漫畫家劉明昆的《神來一筆創作34周年展》及台灣藝術大學胡美嬌教授《我型我塑創作公仔展》；劉明昆老師是台灣90年代著名漫畫家，作品橫跨小說、漫畫、遊戲、動畫、AR、VR等，目前展出多幅ASAKU典藏漫畫、絕版漫畫等傳說級作品。

同時館內也邀請台灣藝術大學教授胡美嬌展出《我型我塑創作公仔展》，胡美嬌1992年因投稿小老鼠奇諾四格漫畫並刊載於《國語日報》而進入漫畫界，因對手作黏土十分感興趣，於2000年後開始跨足黏土模型創作，這次展覽為首次公開亮相，邀民眾一起走入年少時漫畫夢想世界。

台中市立圖書館表示，外埔圖書館《禪繞卉質蘭青創作展》，老師張卉青將禪繞畫圖案應用於向日葵、荷花、蘭花及朱槿等花卉作品，下筆穩定、細膩，構圖富含巧思與創意。

李科永紀念圖書館《野地尋蹤-鏡頭下的鳥故事一籮筐》攝影聯展，展出譚淑娟與譚淑芬2位老師記錄山林間的生態魅力，從賞鳥、觀蟲到親自掌鏡，所有的影像來自大自然變化無窮的生態景色，民眾可透過作品展開一場大自然之旅。

台中市立圖書館說，3月底各館將推精彩展覽，包括，總館《念動石舞-詹文燕石雕個展》及《啡癮BOOK 咖啡文化展覽》、石岡圖書館《山城孤老創作展》及東勢圖書館《繁花似錦，歲月靜好-徐菊英師生聯展》；3月18日更邀請台語金曲獎歌后江惠儀於豐原圖書館分享《自在的負面思考哲學》講題，訴說苦盡甘來的音樂創作人生，可事先報名參加。