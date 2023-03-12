台南市長黃偉哲參加湯德章紀念追思會。（程炳璋攝）

台南市12日在湯德章公園舉辦湯德章追思紀念日，台南市長黃偉哲出席致敬兼悼念剛過世的湯德章之子湯聰模，會場內出現1名日本郵差拂山裕一，因感念湯的義行，已3年自發來台參加追思會，大呼「我愛台灣」。

台南市每年的湯德章追思紀念會都在3月13日舉行，今年適逢假日提前1天，在追思會前，湯德章銅像前出現1名身穿和服者，默默在會場內掃地、整理環境，穿著舉止與現場參加的台灣人明顯不同，他獨自向銅像恭敬獻花，仔細詢問，才知道是日本人。

45歲拂山裕一在熊本縣宇土市擔任郵差，已是第3年自發性獨自搭飛機來台參加湯德章追思會，他在熊本大地震後，追查史料得知台灣湯德章先生的義行，了解湯的父親也是日本的熊本縣人，自己深受感動，決定來台尋找湯德章的歷史足跡。

自2019年起，拂山裕一每年都到台南參加湯德章追思紀念會，期間歷經新冠肺炎疫情暫停2年，今年台灣一解封，他再到台灣參加。

今年再次搭機來台，拂山裕一當場大喊「我愛台灣」直言非常喜歡台灣，是最支持台灣的日本人。

湯德章追思紀念會前夕，湯的兒子湯聰模4日病故，黃偉哲出席與大家一同悼念，他去年將台灣文學館地址改為「湯德章大道1號」，原台南州會修復後轉型為台南市228紀念館暨中西區圖書館，地址改為湯德章大道3號，發揚先人守護台灣的事蹟。

黃偉哲表示，台南市政府將在湯德章故居等6處相關人權歷史場址，設置「正義與勇氣之路」地面標示牌，紀念緬懷湯德章律師及二二八事件的歷史。