苗栗縣苗栗市景觀地標「新東大橋」熄燈3年多，地方都積極爭取再度點亮大橋，苗栗縣政府水利處、工務處向客委會、公路總局爭取經費並自籌款項，斥資3633萬元執行新東大橋點亮計畫，近2周以來試燈2次，重新亮化的新東大橋照亮後龍溪畔，讓不少民眾再次感嘆「到家了！」，縣府水利處也預計3月底、4月初將正式點燈。

睽違3年再度點亮 新東大橋再次照亮後龍溪畔

新東大橋啟用於1997年，連結苗栗市與公館鄉，是全台首座對稱斜張全電焊式鋼橋，縣府2008年在橋身裝設上千顆LED燈泡，因為緊鄰國道1號及台72線，每當夜幕低垂時，繽紛光彩如同夜空裡閃亮的星星，讓返鄉或夜歸遊子，看見大橋就知道「回家了！」

亮化的新東大橋，10多年成為在地重要景觀地標，但燈具經過多年日曬雨淋，逐漸損壞甚至出現光衰，且只要1個控制器壞掉，連帶好幾個燈泡就無法點亮，縣府為此出動大型吊車修繕2次，但每次修復燈具動輒上百萬元，縣府無力承擔費用，因此新東大橋也在2019年7月黯然熄燈。

也因新東大橋「黯然失色」，地方屢次陳情，議員孫素娥、鄭碧玉、余文忠等人也多次在議會質詢中反映地方心聲，盼新東大橋再次亮起來，經過縣府水利處向客委會提報計畫獲補助2295萬元，加上縣府工務處向公路總局爭取1083萬元，以及縣府自籌255萬元，一共以3633萬修復，去年底動工、今年2月底完工，目前進入測試階段。

工程單位在今年2月14日情人節前夕以及日前6日試燈，晚間橋體五光十色，有藍、綠、黃等顏色轉變和漸層，重新照亮後龍溪畔，也讓周邊河濱公園增添不少浪漫氣氛，許多民眾再見點亮的新東大橋感到驚喜連連，直說「終於有回家的感覺」、「到家了！」。