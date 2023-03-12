中華隊在經典賽預賽最終戰以1比7不敵古巴隊，前進東京夢碎，賽後所有球員都哭成淚人兒，此次棒子最火燙、為中華隊打回唯一分數的旅美好手張育成也忍不住淚崩，賽後受訪時更數度哽咽，他說：「原本我以為今晚義大利贏，我們還有機會，但林立說我們失分太多，當下就覺得......說好的目標沒辦法達成，但這就是棒球一部分，我們就要接受它。」

不捨滿場台灣球迷！張育成淚謝大家：到國外就沒人鼓勵我了。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

先前張育成一度因為想要專心備戰新球季婉拒參加經典賽，但後來因為兵役問題引發風波，最後他仍披上國家隊戰袍，他的「敬禮」手勢在他打出佳績後成為「全民動作」，還從「二兵」獲封晉升為「國防部長」。

張育成在這次經典賽前3戰都繳出單場雙安以上的好表現，尤其是對義大利敲出追平轟、對荷蘭轟出滿貫炮，今天再敲安打回中華隊唯一分數，用好表現證明身手。

不敵古巴隊後，張育成被拍到紅了眼眶，受訪時情緒依舊無法平復過來，講到落淚原因時又哭了出來，「大家的凝聚力、不放棄和彼此鼓勵，這是最感動的地方也是我們最需要的，回到國外就沒有鼓勵我，就覺得有點孤單。」

嘆了口氣後，張育成繼續說：「遺憾，但還是要謝謝大家，謝謝各位球迷願意進場為我們加油，雖然沒有達到第一步的目標，但我們已經盡力了，接下來中華隊會更好、更厲害。」

張育成也想跟隊友說聲辛苦了，「為了每分每秒的感動拚盡全力，謝謝大家拿出最好的自己跟實力，雖然沒有拿到第一目標，但相信我們的隊友在接下來球季會展現一切，我也會在國外為他們加油。」

結束經典賽後張育成就又回到美國備戰新球季，張育成認為經過這次大賽後讓心理素質更加提升，尤其在美國打球是隻身在國外打拚，而不像在台灣有這麼多球迷為他加油，「我在國外感覺沒有人站在我這裡，只能默默吃苦，但是也藉由這次經典賽，這麼大的壓力、這麼大的賽場，帶著我所有兄弟的力量去美國，奮鬥今年的球季。」

這次上壘後洲際全場2萬名球迷都會比出張育成的「敬禮」手勢向他敬禮，他失落的說：「原本我還想把這個風潮帶去日本，很想重來一次但也沒辦法，我們已經盡力了。」

最後張育成也感謝球迷的支持，「從我拒絕這次徵召時他們的關注，讓我能夠回到這個球隊，真的感謝球迷的push，才有這次表現，謝謝球迷，我愛你們。」