廖曉彤與郭耀仁合作。（聲音藏在提供）

廖曉彤發起這次演唱會活動。（聲音藏在提供）

新生代樂團芒果醬、郭耀仁、饒舌歌手PNC陳老師搭配手譯員完成這次演唱會。（聲音藏在提供）

演員廖曉彤身爲聾人子女，希望讓聾人能夠享受音樂的美妙，因此創立「聲音藏在－創造聾人音樂友善環境 」，今年更在3月3日世界聽力日當天舉辦「音樂無差別 愛在手掌心」藝術共融公益演唱會，邀請芒果醬樂團、饒舌歌手PNC陳老師、演員郭耀仁以及負責手語演出的廖曉彤、疫情指揮中心手譯員蕭匡宇、公視手語新聞主播牛暄文，帶來精彩跨界表演。

廖曉彤說，其實從很久之前就想把藝術帶入聾人生活的想法，因為國外早有法律規定演唱會等藝文表演需提供手語翻譯，但在台灣鮮少有藝文活動提供手語翻譯或聽打服務，讓聽障或聾人難以參與。她說，自己是舞台劇演員，但母親從來沒辦法到現場看她表演，只因現場沒有手語翻譯，非常可惜。不過，這次的共融演唱會，她的母親總算能到場觀賞，而她的母親在現場欣賞表演時也頻頻感動拭淚。

廖曉彤這次與饒舌歌手陳老師合作《沿海假期》這首歌，因為負責籌備活動與表演，她透露事前真的忙到沒時間練習，笑說：「真的好緊張，還好沒出糗。」她說，兩人是同教會的教友，以前的他比較兇，會用比較憤怒的方式為社會伸張正義，但他現在是一個吃素的基督徒，變得很柔軟，近年的創作也變得比較正面，這次邀請他來表演，陳老師二話不說就答應，甚至表示不用酬勞也要力挺，讓她非常感動，不過她透露，該給的酬勞還是要給。

另一組表演者則是新生代樂團芒果醬與公視主播牛暄文的合作，廖曉彤說，牛暄文老師很特別，他本身是聾人，所以起初要讓他瞭解芒果醬的歌曲風格與內容，花了一段時間，像是在練習《夏夜晚風》這首歌的時候，牛暄文一開始光看歌詞以為是比較成熟、幽然的氛圍，不過透過廖曉彤與蕭匡宇的協助，運用各種肢體讓牛暄文感受歌曲氣氛與情感，進而順利演繹歌曲。

被喻為「劇場公務員」的郭耀仁則是第一次以歌手身份表演，他出身於單親家庭，身為長子必須代替父親照顧智能不足的母親與弟妹，讓他從年輕時就經歷許多人無法想像的磨難，而自從母親過世後，他將對母親的情感化為創作，分別與蕭匡宇、廖曉彤合作《給媽媽的台語歌》、《媽媽咪呀》兩首歌曲，希望透過手語表演，讓聾人也能感受這份情感。

廖曉彤兩年前開始就有舉辦聾人演唱會的想法，當時曾向唱片公司提案，後來被不具市場效益為由拒絕，她才決定自己籌劃，中間在相信世代、聯合勸募、德國音響品牌ELAC等單位協助下，順利申請到補助，聾人演唱會的想法才漸漸成型。今年礙於預算、場地等關係，只能開放40位民眾報名，沒想到她才發布報名訊息，便有將近170人報名，最終總共開放70位觀眾入場觀看。其中有一位小朋友在報名表單上寫下「我10歲，我媽媽是聾人，我幫她報名」，讓廖曉彤印象深刻。現場還有一位聾人媽媽說，一定要在自己作古以前看看聾人怎麼聽演唱會。

廖曉彤十分感慨，台灣有14萬聽障人口，使用手語溝通的人口大約3-4萬人，怎麼樣能夠讓這些人也能感受到音樂的美好，跟著音樂一起感動、開心、搖擺，是她最想做的事，她期盼未來能夠把演唱會越辦越大，希望明年能夠進軍Legacy。