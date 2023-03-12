另外，樺漢完成E(環境永續)中的a. ISO 14001環境管理、b. ISO 14064組織碳盤查，而在組織碳盤查中，由於電力系統所產生的溫室氣體排放占比以8成為最高，目前樺漢個體也進行多項數位轉型，已導入旗下ESaaS(Ennoconn Solution as a Service)中之能源監控管理系統、網路安全管理系統、供應鏈管理系統，且在大陸生產基地的再生能源使用率已達50%，產品也從開發階段導入環保設計概念，預計2023年底前將再取得c. ISO 50001能源管理、d. ISO 14067碳足跡查證，以及S(社會責任)ISO 45001職業安全衛生、G(公司治理)ISO 27001資訊安全系統等認證，持續由內至外落實ESG永續發展。

而在ESG節能減耗、淨零碳排的業務上，樺漢更水平及垂直整合子公司與合作夥伴之資源，提供企業一條龍雲地整合服務，其中，近期即將上線的軟體產品-可視化監控即時雲管理系統(OpPredict)，除了整合地端硬體產品，提供控制板、感測器、地端設備軟體、雲端資訊看板，其符合CE、FCC、UL產品認證規範，且利用樺漢EDA系統挑選低碳排產品外，更透過OpPredict，提供感測器監測功能、產品生命週期監測、ESG碳排計算、異常警告系統的完整服務，讓裝置碳排資訊，達到裝置碳排揭露的目的，符合ISO 14067產品碳足跡標準，並協助企業朝向碳中和管理邁進，同時與三大雲與混合雲合作，資訊傳輸均符合資安ISO 27001規範，且將相關數據資料進行AI演算，即時提供預測系統內重要模組何時損壞，維修人員可以提早到現場更換，避免硬體突然損壞造成的營業損失，對於資料之安全性提供完善對策，可協助企業達成省下每年技術現場查檢費用、故障時，系統回復費用高達數百萬美金的效益。